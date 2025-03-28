CAS подтвердил, что Валиева подала ходатайство о пересмотре дела

CAS подтвердил, что Валиева подала ходатайство в Федеральный суд Швейцарии.

© Sports.ru

Накануне агентство AP сообщило, что адвокаты Камилы Валиевой подали новую апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Федеральный суд Швейцарии, в которой утверждается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.

Сегодня в Верховном суде Швейцарии уточнили, что речь идет об апелляции от 17 декабря 2024 года.