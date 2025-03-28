Медведева выбрала секс-символ фигурного катания

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала олимпийского чемпиона в танцах на льду Гийома Сизерона секс-символом фигурного катания.

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Ягудин: Когда ты женат на представительнице мира фигурного катания и краше для тебя никого нет даже безотносительно этого вопроса, конечно, это вторая половинка (Татьяна Тотьмянина. – Прим. «Чемпионата»).

Скопцова: Мой ответ – Скотт Моир.

Медведева: Да, Скотт Моир. Гийом Сизерон. Мы не обращаем внимания на детали. Я говорю про энергетику, про катание, про то, как он себя подаёт. Ты смотришь, и тебе хочется смотреть больше и больше, — сказали фигуристы в шоу «Каток›.

Ранее стало известно, что Гийом Сизерон возобновил карьеру без своей партнёрши Габриэлы Пападакис. Новой партнёршей Сизерона стала Лоранс Фурнье-Бодри, до этого представлявшая Канаду.