Американский фигурист с русскими корнями выиграл чемпионат мира

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин выиграл чемпионат мира 2025 года в американском Бостоне. Результаты доступны на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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За короткую и произвольную программы 20-летний спортсмен набрал 318,56 балла. Он стал чемпионом мира второй раз подряд. На втором месте расположился япредставитель Казахстана Михаил Шайдоров, на третьем — японец Юма Кагияма.

В 2022 году Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла. После этого он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.