Малинин поблагодарил себя за то, что стал фигуристом года

Малинин о том, что стал фигуристом года: «Хочу поблагодарить самого себя за то, что упорно трудился»
Илья Малинин оценил победу в номинации «Фигурист года» на премии ISU.
«Не знаю, что и думать. Хочу поблагодарить самого себя! За то, что упорно трудился над тем, чтобы становиться лучше и добиваться поставленных целей. Конечно же, я благодарю и очень люблю моих родителей и всех моих тренеров. Без них я бы никогда не вышел на эту сцену. Я благодарен им навсегда и от всего сердца», – сказал американский фигурист.