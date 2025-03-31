Фигуристка Сотникова показала фигуру в бикини

Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру в бикини. Спортсменка позировала в бассейне с двухлетним сыном и опубликовала фото в соцсетях.

«Я и моя тень», — отшутилась олимпийская чемпионка.

© Соцсети

Знаменитость недавно призналась, что весит 49 килограммов при росте 163 сантиметра. По словам Сотниковой, она не из тех женщин, кому легко далось похудение после родов. Звезда говорила подписчикам, что у нее мышцы были в «ужасном состоянии» и она тренировалась через боль, чтобы быстрее вернуться на лед. Олимпийская чемпионка не ожидала такого, но отказываться от фигурного катания не собиралась и продолжила больше работать над восстановлением.

Звезда состоит в отношениях с теннисистом Дмитрием Попко. Фигуристка долгое время скрывала от публики возлюбленного и рассекретила его личность только в марте 2023 года. В апреле 2024 года спортсмен сделал предложение Сотниковой. Олимпийская чемпионка пока не раскрывала планов на будущую свадьбу, но отмечала, что очень счастлива.