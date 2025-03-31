Фигуристка Сотникова показала фигуру в бикини

Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру в бикини
Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру в бикини. Спортсменка позировала в бассейне с двухлетним сыном и опубликовала фото в соцсетях.
«Я и моя тень», — отшутилась олимпийская чемпионка.
Знаменитость недавно призналась, что весит 49 килограммов при росте 163 сантиметра. По словам Сотниковой, она не из тех женщин, кому легко далось похудение после родов. Звезда говорила подписчикам, что у нее мышцы были в «ужасном состоянии» и она тренировалась через боль, чтобы быстрее вернуться на лед. Олимпийская чемпионка не ожидала такого, но отказываться от фигурного катания не собиралась и продолжила больше работать над восстановлением.
Звезда состоит в отношениях с теннисистом Дмитрием Попко. Фигуристка долгое время скрывала от публики возлюбленного и рассекретила его личность только в марте 2023 года. В апреле 2024 года спортсмен сделал предложение Сотниковой. Олимпийская чемпионка пока не раскрывала планов на будущую свадьбу, но отмечала, что очень счастлива.