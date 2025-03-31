Авербух о чемпионате мира: в танцах на льду общая стагнация

Илья Авербух считает, что россияне претендовали бы на медали ЧМ в танцах на льду.

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Чемпионат мира по фигурному катанию проходил в Бостоне с 26 по 30 марта без участия россиян. В танцах победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (222,06), вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (216,54), третьими – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (207,11).