Трусова, Щербакова и Косторная вместе выступят в шоу «Сказки Плющенко»

Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу «Сказки Плющенко» в Новосибирске и Омске
Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу Плющенко.
Об этом сообщается в соцсетях академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Дорогие наши зрители, на связи официальная команда Plushenko Show. В связи с тем, что 11 апреля в Омске будут проходить тренировочные матчи КХЛ, мы вынуждены перенести наше шоу «Сказки Плющенко» на новую дату – 30 ноября! И также дополнительно к Омску мы объявляем новый город, в котором покажем наше шоу – Новосибирск, 29 ноября! В главных ролях – Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и другие чемпионы», – говорится в анонсе шоу.