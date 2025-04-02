Костылевой уже поставили произвольную программу на сезон-2025/2026

Ирина Костылева, мама 13-летней фигуристки Елены Костылевой, рассказала, что для её дочери уже поставили произвольную программу на следующий сезон-2025/2026. Также сейчас победительница первенства России среди юниоров разучивает новый четверной прыжок — риттбергер.

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«Уже начали постановки программ — произвольная поставлена, музыка есть, всё склеено. Лене давно нравилась эта музыка, ещё в 6 лет. Для короткой программы уже есть музыка для дорожки шагов. Остальное пока ищет Евгений Викторович. Программы ставит Екатерина Митрофанова, Лиза Нугуманова помогает отрабатывать. Лена сейчас начала учить четверной риттбергер, с Евгением Викторовичем Плющенко неделю тренировала его», — приводит слова мамы Костылевой ТАСС.

Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания». В нынешнем сезоне Елена, кроме медали на первенстве, имеет в своём активе победу на финале Гран-при среди юниоров, а также золото и серебро этапов Гран-при России.