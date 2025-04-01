Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в шоу Тутберидзе в Москве

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10 апреля в Москве пройдёт шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Зрители смогут увидеть действующих спортсменов, звёзд российской сборной и воспитанников выдающихся тренеров — Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

Загитова и Медведева примут участие в шоу Тутберидзе в Москве
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В шоу примут участие такие выдающиеся фигуристы, как олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратная чемпионка России Аделия Петросян, а также обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при ISU Софья Акатьева.

Завершением шоу станет захватывающий прыжковый батл, где фигуристы выйдут на лёд, чтобы продемонстрировать сложнейшие элементы ультра-си. Комментатором этого увлекательного представления станет бессменный Максим Траньков, который расскажет о происходящем на льду, добавляя эмоциональный оттенок каждому выступлению.

Фигурное катание
Софья Акатьева
Аделия Петросян
Сергей Дудаков
Александра Бойкова
Этери Тутберидзе
Алина Загитова
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Татьяна Волосожар
Максим Траньков
Дмитрий Козловский