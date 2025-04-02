Фигуристка Леонтьева рассказала о своей мечте

Софья Леонтьева: «У меня есть осознанная мечта стать актрисой. Думаю, она осуществится уже после окончания карьеры в фигурном катании»
Фигуристка Софья Леонтьева рассказала о мечте стать актрисой.
Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным.
«У меня есть осознанная мечта стать актрисой в будущем. Она возникла не в этом и не в прошлом году, она не спонтанная. Интересно примерять на себя разные роли. К тому же я артистичная, думаю, у меня все получится. После работы с Нонной (Гришаевой) мне захотелось этого еще больше. У меня цель – обучиться всем тонкостям актерского мастерства и вообще этой профессии. К сожалению, я пока не могу совмещать актерское образование с фигурным катанием и учебой. Я сейчас на первом курсе факультета мультимедийной журналистики, поэтому могу лишь увлекаться театральным искусством. Что будет в будущем, я не знаю, даже не хочу загадывать. В любом случае очень важно получить актерское образование, чтобы потом у меня была возможность сниматься в кино и играть в театре. Думаю, эта мечта осуществится уже после окончания карьеры в фигурном катании. Ведь занятие актерским искусством серьезное, и ему нужно уделять все свое время, а у меня спорт пока что на первом месте. Но я открыта к любым ролям и проектам. Если мне предложат сняться, например, в клипе, я это с удовольствием рассмотрю. Поэтому пишите, если у вас есть идеи!» – сказала Леонтьева.