Фигурист Самсонов сравнил турнир на Байкале с «Игрой в кальмара»

«Случилось испытание. Я шутил, что это русская «Игра в кальмара». Фигурист Самсонов о турнире на Байкале
Даниил Самсонов сравнил турнир на Байкале с сериалом «Игра в кальмара».
В начале марта сообщалось, что на озере завершились соревнования по фигурному катанию. Первый канал покажет их 6 апреля в записи.
«Байкал – удивительное место, кататься там безумно красиво. Никогда не думал, что я вообще когда-то там побываю. Тут такая возможность выпала, я очень благодарен федерации и Первому каналу, которые выбрали меня для участия в этом проекте. Были и свои сложности, например плохая связь. Мы жили на турбазе, где вообще ничего не ловило. С родными и друзьями тяжело было связываться. В общем, случилось испытание. Я шутил, что это русская «Игра в кальмара» – привозят на какой-то несуществующий остров. Кто выживет – тот выживет. Мы еще добирались на таком шаттле смешном, на «буханке». Сам турнир был интересным. Я видел уже, мне показывал Первый канал какие-то маленькие отрывки того, как они смонтировали этот проект, и я скажу, что это будет очень круто, очень красивая картинка. Надеюсь, что все-таки этому будет продолжение в следующем году. Даже, может быть, как-то модернизироваться будет это все, ведь это крутая идея. Конечно, мы знаем, что произошло с Сашей Галлямовым (который получил травму ноги – Спортс’’), надо чуть поработать над безопасностью, что-то придумать. Но в любом случае это круто, и мы обсуждали с ребятами, что мы запомним это на всю жизнь, будем даже рассказывать своим ученикам, детям, что когда-то мы катались на Байкале. Было сложновато, потому что ты едешь, опасаешься, как бы не попасть в трещину. Если ты попадешь в нее, то не знаешь как ты упадешь. Это отвлекало. Мы первый раз с таким сталкиваемся, все-таки привыкли на гладком льду кататься на аренах», – рассказал призер этапов Гран-при России Самсонов.