Тарасова рассказала о причинах отъезда в США и работе с иностранными фигуристами.

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– Вы вспомнили ваш отъезд в Америку в 1996 году. Почему приняли решение уехать?

– Это было правильное решение. У меня – три олимпийских чемпиона, потому что я работала там. Мне дали изумительное время, с меня абсолютно ничего не требовали. Даже мне уже было неудобно. Они мне давали бесплатный лед. Наша федерация не оплатила ни одной копейки за мое пребывание там. Они сняли жилье. Это был уникальный случай.

У них было два новых катка. Они хотели, чтобы на эти катки пришли люди. Они приходили на наши выступления, которые мы делали специально для того, чтобы людей позвать и показать. И все знали, что я там работаю.

Это было одно из самых моих лучших решений, правильных именно для результата. Там нечего было делать, кроме как работать. А здесь мне моих молодых спортсменов надо было искать то там, то тут. И у меня нет и не было катка своего, и мне негде было с ними работать. Просто негде.

– Время в Америке с теплом вспоминаете?

– С большим теплом и с благодарностью.

– Но вы все-таки вернулись на родину. Чего не хватало за океаном?

– Я сделала все, что хотела, и приехала домой. Я очень скучала. Я не собиралась нигде жить, как и мой муж, который работал в Германии профессором консерватории и играл по всему миру. Он тоже не собирался там оставаться.

– Вы в том числе работали и с иностранными спортсменами. Ирина Винер рассказывала о своем опыте и говорила, что вовсе не кричала на иностранцев, там другой менталитет. Как проходила ваша работа с зарубежными спортсменами?

– Прекрасно. Им два раза повторять не надо. Они мне тоже становились близкими людьми, я их очень любила. Знала все их особенности и привязанности. Я работала с танцевальной парой из Италии. Они были 15-е или 17-е. Итальянская федерация попросила, чтобы я с ними работала. И закончили они чемпионами мира.

Еще работала с японкой Мао Асада. Мы все время с ней были то первые, то вторые. Старалась. И мне не стыдно про это сказать, я старалась развивать то, что им дал Бог. А если не дал, то придумывать, чем будем брать. И придумывалось. Я очень рада, что 90% моих учеников работают педагогами по всему миру. Помнят меня, помнят мои тренировки и работают очень успешно, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.