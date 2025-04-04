Тарасова рассказала об ожиданиях от нового шоу Загитовой

Татьяна Тарасова: «Ледовое шоу, чтобы выжить на рынке, должно быть новаторским. Может быть, Загитовой придумают что-то, что будет отличаться от Авербуха, Навки»
Татьяна Тарасова рассказала об ожиданиях от нового шоу Алины Загитовой.
Олимпийская чемпионка в июне представит в Санкт-Петербурге рок-мюзикл на льду «Ассоль».
– Загитова анонсировала свое ледовое шоу. Вы сказали, что это здорово, но у нас уже многовато их, и вопрос в том, кто выживет.
– Много шоу. Что это будет за шоу? Может, ей что-то придумают, что будет отличаться от шоу Авербуха, Тани Навки.
– Каким должно быть ледовое шоу, чтобы выжить сегодня на рынке?
– Оно должно быть новаторским, там что-то должно быть придумано такое, чего мы не видели до этого. И оно должно быть мастерским, безусловно, потому что мастерство еще никто не отменял, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.