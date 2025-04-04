Татьяна Тарасова о тренировках отца: «Только идиоты могут говорить, что это издевательство – они были изумительные. Смотреть их было незабываемым действом»
Татьяна Тарасова назвала идиотами считающих тренировки ее отца издевательскими.
Анатолий Тарасов тренировал ЦСКА с 1947 по 1974 год. Он также возглавлял сборную СССР на протяжении 14 лет.
«Только идиоты могут говорить, что это издевательство. Тренировки были изумительные. Смотреть их было незабываемым действом. Присутствовала ли я на тренировках отца? Да, конечно. Я рядом каталась. Ну и когда не совпадает время, можно забежать и посмотреть. Всегда были полные трибуны. Мне кажется, что на Ленинградском проспекте никто не работал во время тренировок Тарасова. Все шли в ЦСКА. Тогда не было закрыто, никаких пропусков не было. Просто приходили люди со всех предприятий, которые были на Ленинградском проспекте. Военные тоже. Все знали, во сколько у него тренировки, и заполнялся зал», – сказала дочь специалиста, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.