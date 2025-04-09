Туктамышева рассказала о страшном моменте во время жизни в Москве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на канале Okko Sport в YouTube вспомнила о страшном моменте, который она пережила во время жизни в Москве.

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По ее словам, это необходимость за 200 метров перестроиться на автомобиле из крайнего левого в крайний правый ряд на Ленинградском шоссе.

«Я думала, что страшнее у меня ничего уже не будет в жизни», — заявила Туктамышева.

Спортсменка добавила, что жить в Санкт-Петербурге ей нравится больше.

«В Питере я чувствую себя более спокойно, здесь более размеренный темп, какой-то понятный маршрут, чтобы погулять», — отметила фигуристка.

Ранее Туктамышева назвала главную причину, по которой не желает возвращаться в спорт. Она поделилась, что устала от постоянных физических нагрузок.

27-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Чемпионка мира и Европы продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.