Загорски: наблюдаю в соцсетях за Загитовой и Туктамышевой, на них приятно смотреть в шоу

Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала о своей работе в медиа. Она также ответила, за кем из российских фигуристов продолжает следить в социальных сетях.

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— Ты сейчас стажёр на телеканале Eurosport. Отличное карьерное продвижение, как так получилось?

— В последние два года живу во Франции и немного помогаю тренерскому штабу сборной. И мне это приятно, потому что я хочу заниматься тренерской деятельностью, но в небольшом объёме. Это был логичный шаг после завершения карьеры, пока я не знала, чем хочу заниматься дальше. А потом я поняла, что хочу попробовать что-то другое.

Именно в этот момент произошел неожиданный разговор: мне позвонили и сказали: «Может, тебе будет интересно попробовать с нами поработать?» И я согласилась. Я хочу использовать все возможности, которые у меня появляются, потому что мне недавно исполнилось 30 лет. Я чувствую себя ещё молодой! Всё это случилось неожиданно, и я сразу согласилась.

— Многие российское фигуристы находят себя в медиа, это известная практика. После окончания карьеры спортсмены идут на телевидение, становятся блогерами. Следишь ли ты за ними? Может, ты всё ещё на связи с кем-то из России?

— Да, с несколькими моими друзьями, с которыми я общалась очень много лет. За ними слежу в социальных сетях. Но за последний год я больше следила за международной обстановкой. С тех пор, как я начала работать на канале Eurosport, стала следить больше. Также наблюдаю в социальных сетях за Алиной Загитовой и Лизой Туктамышевой, как они в шоу катаются. На них очень приятно смотреть, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.