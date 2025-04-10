Загорски — о хейте Загитовой: она не слушает, а делает то, что считает правильным

Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, высказалась о хейте, с которым сталкивается олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

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— Ты давно общаешься с Алиной. Сейчас она активно развивается в сфере медиа, также делала своё собственное шоу. Но на неё также идёт поток огромного количества негатива в России. Как ты думаешь, почему? И что бы ты могла ответить её хейтерам?

— Из-за того, что время идёт, а мы не видим друг друга, близкого общения у нас больше нет. Но я рада, что Алина двигается вперед, становится более уверенной в себе и очень красивой женщиной. Я даже могу сказать, что уже прямо женщиной! Так что я очень рада за неё. По поводу хейтеров… Конечно, когда мы делаем что-то новое, то это очень тяжело. Особенно, когда мы молодые и постоянно находимся на глазах у медиа. Конечно, все будут обсуждать, что, как и почему мы делаем. Когда человек становится известным, у него будут как хорошие, так и плохие отзывы.

У всех есть право на своё мнение. Самое главное, что у Алины есть хорошее окружение, которое просто даёт ей советы. И она чувствует себя прекрасно. И здорово, что она не слушает, а делает то, что считает правильным. Можно что-то принять во внимание, но при этом не слишком близко к сердцу, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.