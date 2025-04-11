РУСАДА за три месяца 2025 года проверило на 40 фигуристов больше, чем USADA

ТАМБОВ, 11 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по март 2025 года проверило на допинг на 40 фигуристов больше, чем их коллеги из Антидопингового агентства США (USADA). Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

РУСАДА с начала года протестировало 52 фигуристов из РФ. В список проверенных на допинг входят Марк Кондратюк (три раза), Арсений Федотов, Анна Фролова, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Иван Букин, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Лев Лазарев, Глеб Лутфуллин, Александра Степанова и Николай Угожаев (все - по два раза), а также Софья Акатьева, Евгений Артющенко, Дарио Чиризано, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Дмитрий Евгеньев, Василиса Григорьева, Артем Грицаенко, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Егор Карнаухов, Елена Костылева, Елизавета Малеина, Владислав Михайлов, Андрей Мозалев, Анастасия Мухортова, Максим Некрасов, Елизавета Осокина, Елизавета Пасечник, Артем Петров, Полина Пилипенко, Матвей Самохин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Таисия Щербинина, Полина Шешелева, Наталья Хабибуллина, Илья Княжук, Екатерина Миронова, Девид Нарижный, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Евгений Устенко и Софья Важнова (все - по одному разу).

USADA за первые три месяца проверило на допинг 12 американских фигуристов. В список протестированных вошли Эмбер Гленн (четыре раза), Эндрю Торгашев, Илья Малинин, Даниил Паркман, Кэти Макбет, Миша Митрофанов, Алиса Ефимова, Энтони Пономаренко, Эван Бейтс, Кристина Каррейра, Мэдисон Чок и Алиса Лью (все - по разу).

В 2024 году РУСАДА протестировало 78 фигуристов, USADA - 55.