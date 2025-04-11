Медведева рассказала о трех переломах позвоночника и остеопорозе

Евгения Медведева рассказала, что у нее был остеопороз в серьезной форме.

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«Это очень неправильно и мой косяк абсолютно точно, но за неделю до Олимпийских игр я завтракала энергетиком, на обед я съедала три жевательные конфеты, а на ужин йогурт с одной клубничкой и чуть-чуть салата. Такие сборы у меня были в Японии – сиди, я сам открою. Доехала, но после Олимпийских игр я поехала в Германию из-за перелома правой ноги.

Прихожу к врачу, он видит, что я хромаю, и говорит: «Если ты будешь так хромать, то у тебя будет болеть здесь», и тычет мне в спину. Я как заору, он меня на рентген отправил. Оказалось, что у меня три перелома в нижнем отделе позвоночника и серьезная стадия остеопороза. Остеопороз – это когда ты идешь, бьешься об угол и у тебя перелом. Поэтому у меня и рассыпалась кость на ноге.

Меня вылечили от остеопороза серьезным уколом и конской дозой витамина Д, чтобы этот препарат усвоился. С того момента у меня все в порядке. Что это было, из-за чего этот остеопороз... Из-за недоедания, сильных нагрузок, потому что не будем забывать, что нагрузки очень много витаминов и минералов берут из мышц. Если в мышцах их не остается, они начинают их брать из костей. То есть мало ела, много работала, плюс стресс. Возможно, у меня еще генетическая предрасположенность, слабой родилась.

Остеопороз был в серьезной форме. Мне сказали: «Такие кости у бабушек в 85 лет, мы только бабушкам такое колем, но тебе вколем, потому что дальше жить надо как-то». Такое было, сейчас все окей, я здоровая дама», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Каток».