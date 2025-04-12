Дэвид Нарижный возобновил тренировки после операции на колене

Двукратный бронзовый призёр чемпионата России Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду со своей партнёршей Ириной Хаврониной, возобновил тренировки после восстановления из-за операции. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источники.

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Фигуристы объявили о досрочном завершении сезона. Они также не выступили на одном из главных российских стартов — финале Гран-при России. Причиной стала травма партнёра, из-за которой ему в январе сделали операцию на колене.

Отмечается, что фигурист вышел на лёд несколько дней назад. В настоящее время он вместе с партнёршей уже готовится к предстоящему сезону.

Напомним, Хавронина и Нарижный потенциально могут рассматриваться как запасные на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине.