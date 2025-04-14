Министр спорта Татарстана рассказал о школе Загитовой

Леонов заявил, что не устал отвечать на вопросы о школе Загитовой.

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Владимир Леонов – министр спорта Татарстана. Летом 2023 года было объявлено, что в Казани построят школу имени олимпийской чемпионки.

— Не устали отвечать на вопросы про школу Загитовой?

— Нет, не устал, процесс идет. Я думаю, что в ближайшее время мы финализируем все эти решения и обязательно объявим о результатах, чтобы не уходить в какую-то дискуссию, – сказал Леонов.