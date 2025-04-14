Тренер рассказала об операции фигуристки Ждановой

Тренер по фигурному катанию Ксения Румянцева рассказала «Матч ТВ» о травме Варвары Ждановой, из‑за которой ей пришлось перенести операцию на ноге.

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Жданова выступает в танцах на льду с Тимуром Бабаевым‑Смирновым. В этом сезоне танцевальный дуэт стал восьмым и четвертым на этапах Гран‑при России. В марте Жданова сообщила, что перенесла операцию на ноге.

— У Вари в августе был перелом пальца на ноге. Получилось так, что до конца не долечили, форсировали выход на тренировки, а этого было делать нельзя, хотя врачи говорили, что все нормально. Варя выступала с болью на соревнованиях, после второго старта поняла, что кататься не может — болит нога.

Обратились в очередной раз к врачам. Они посоветовали сразу сделать операцию, так как кости не срослись, но Варя решила подождать два месяца в надежде, что кости срастутся. К нашему огромному сожалению, чуда не произошло, пришлось оперировать ногу. Варе сделали КТ, остается ждать полнейшего восстановления. Как говорится, время лечит.

Безумно жаль, что так сложилось, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Верим, что Варя с Тимуром смогут достойно выступать в следующем сезоне! Ребята имеют свой собственный стиль катания, яркие и очень эмоциональные, так что ждем Варюшу!

— Начали ли подготовку к следующему сезону Арина Горшенина и Илья Макаров?

— Арина с Ильей начали подготовку к следующему сезону. Нарабатываем новые интересные элементы к программам, выбрали музыку для произвольного танца. Раскрывать тему танца пока не буду, но скажу, что ребята выйдут в совершенно новом для них образе! — сказала Румянцева «Матч ТВ».

Горшенина и Макаров заняли четвертое место на первенстве России среди юниоров в 2025 году.