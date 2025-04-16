Тутберидзе: российским фигуристам пора возвращаться на международную арену

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что для российских фигуристов настало время возвращаться на международные турниры.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от международных соревнований из‑за ситуации на Украине.

— Конечно, нам надо выходить уже, потому что хватит уже сидеть. Выпускать Россию маленьким странам не очень‑то и хочется, потому что они наконец получили возможность — это правда, абсолютно — побороться за медали. Как это будет? Была сильная страна, а как будет, если нас отстранить полностью, причем подольше, чтобы мы вообще разучились вот этому соревновательному драйву, и потом нас вывести. И какие мы без рейтинга, без ничего? Это же интересно, — сказала Тутберидзе в выпуске новостей Hodo Station на японском телевидении.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря разрешил россиянам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания России на коньках (ФФККР) имела право отправить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы. ISU подтвердил, что заявка получена.