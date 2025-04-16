Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера

Фигуристка Вероника Жилина рассказала «Матч ТВ» о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, с которым она ранее работала.

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Ранее тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова написала в чате Telegram‑канала, что Розанов домогался до ее дочери, когда ей было 11 лет.

— Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась (я тогда в номере одна жила). То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере, — сказала 16‑летняя Жилина «Матч ТВ».

Сам Розанов не отреагировал на просьбу «Матч ТВ» прокомментировать ситуацию.

Ранее Розанов работал в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в 2020–2021 годах. Кроме того, он работал в группе Этери Тутберидзе.

В сезоне‑2022/23 Жилина стала серебряным призером первенства России среди юниоров. Также она выиграла Финал Гран‑при России среди юниоров.