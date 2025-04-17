Елизавета Туктамышева высказалась о работе комментатором на World Team Trophy.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Токио с 17 по 20 апреля. В России соревнования транслирует Okko.

«Друзья, я не могу поверить, что мое комментаторское место спустя полгода изменится, собственно говоря, на Японию, что мы будем здесь комментировать командный чемпионат мира. Это просто мечта. Очень непривычно себя ощущать в новой роли, но мне нравится», – сказала чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Туктамышева.

В октябре 2023-го фигуристка объявляла о приостановке спортивной карьеры.