Юрист рассказал, что может грозить тренеру Розанову за домогательства к Жилиной

Юрист Андрей Князев поделился мнением по поводу домогательств тренера Сергея Розанова к фигуристке Веронике Жилиной. На момент спортсменке было 11 лет, а о случившемся стало известно на днях, когда ей уже исполнилось 16.

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