«Его поступки – омерзительные». Рудковская впервые высказалась о скандале с Розановым
Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, выступила с заявлением касательно слов фигуристки Вероники Жилиной о домогательствах к ней со стороны тренера Сергея Розанова.
«Позиция Академии такая. Сергей Розанов четыре года уже не является тренером академии. Подробности мы действительно узнали по Нике в момент расставания уже с Сергеем. Верю ли я Нике и Людмиле Николаевне? Верю. Сегодня ещё раз с ними поговорила. Ника держится бодро. Почему они решили это рассказать спустя 5 лет у всех вопрос. Отвечу! Потому что Ника не хотела афишировать этот факт. И придавать его огласки пока была маленькая, и не разрешала родителям поднимать этот вопрос. Людмила Николаевна решила рассказать об этом, чтобы другие дети не могли попасть в подобную ситуацию. Я пишу не только как официальное лицо Академии, где тренируется и работает тренером мама Ники — Людмила Николаевна, но прежде всего как мама! Поступки Сергея — омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников. Я могу сказать, что я Сергею не верю. Людмила Николаевна открыта, если есть такие же случаи у кого-то из родителей, она готова подать коллективное заявление в полицию. Мы со своей стороны помогаем уже 5 лет и Нике, и Алёне. Они тренируются у нас и почти 5 лет на безвозмездной основе, как и все дети тренеров. Они проживали на нашей территории, мы представляли им дом 4,5 г. Девочки росли на наших глазах, и они нам с Евгением как родные. Любое решение Ники и её семьи мы поддержим. А также предоставим наших адвокатов на будущее, если всё-таки они решат довести эту ситуацию до конца», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.