Рудковская впервые высказалась о скандале с Розановым

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, выступила с заявлением касательно слов фигуристки Вероники Жилиной о домогательствах к ней со стороны тренера Сергея Розанова.

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