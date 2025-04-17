Сын Плющенко рассказал об оскорблениях со стороны обвиненного в домогательствах Розанова

Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, в Telegram-канале матери рассказал об опыте тренировок под руководством Сергея Розанова.

По словам спортсмена, специалист его оскорблял.

«Меня обзывали "козлом", включая маты, "гори в аду" и все такое. Я говорю на полном серьезе, не буду врать», — заявил Плющенко-младший.

Рудковская добавила, что это случилось пять лет назад, и они не хотели предавать историю огласке. «Сергей поклялся никогда так больше не делать. И мы ему тогда тоже поверили!» — заявила продюсер.

16 апреля воспитанница академии Плющенко Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске специалист уговаривал сделать ей массаж в номере.