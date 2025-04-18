Тренер Розанов ответил на обвинения в домогательствах

Тренер Сергей Розанов отверг обвинения в домогательствах.

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Ранее мама фигуристки Вероники Жилиной обвинила Розанова в домогательствах к дочери, когда той было 11 лет. События, по ее словам, происходили в академии Евгения Плющенко, где Розанов работал в 2020-2021 годах.

Сама Жилина подтвердила слова матери, а совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что знала об этой истории на момент ухода тренера из команды.