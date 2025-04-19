Российский фигурист отказался отвечать на вопрос о заработке

Российский фигурист Марк Кондратюк отказался отвечать на вопрос о заработке. Его слова приводит РИА Новости.

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«То, что написано на моей кофте (I love cash), — это юмор и сатира. Это не отражает мое нутро. Именно поэтому не хочу отвечать на такие вопросы», — заявил Кондратюк.

Он отметил, что занимается спортом и искусством, работает для собственного развития, а остальное для него второстепенно.

Ранее стало известно, что Кондратюк заработал за прошедший сезон 11,5 миллиона рублей. Эта сумма оказалась выше, чем у двукратного чемпиона мира Ильи Малинина (125 900 долларов, около 10,6 миллиона рублей).

Кондратюк — чемпион Европы и России. На Олимпийских играх-2022 он завоевал золото в командном турнире, однако из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг сборная получит бронзовые награды.