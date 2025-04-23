Мать 12-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера к дочери

Татьяна Антонова, мать юной фигуристки Дарьи Антоновой, рассказала РИА Новости о том, что тренер Константин Медовиков неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ее дочери во время тренировок.

По словам Антоновой, тренер «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь». Кроме того, он «один раз за грудь укусил», заявила мать фигуристки. Она отметила, что на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», которые проходили с 24 по 26 января 2025 года, произошло ключевое событие. Дарья, фигуристка первого спортивного разряда, заняла второе место. После объявления результатов тренер в зоне Kiss&Cry обнял ребенка и дважды коснулся ее груди. Этот момент был запечатлен на официальной трансляции соревнований, подчеркнула Антонова.

По ее словам, дочь сообщила ей о неподобающем поведении тренера спустя некоторое время, во время других соревнований. Антонова отметила, что после этого незамедлительно приняла решение перевести дочь к другому специалисту в рамках школы. С марта Дарья начала выступать на соревнованиях в Омске под руководством нового тренера.