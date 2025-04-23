Журанков и Боброва назвали постановщиков мечты для Мишиной и Галлямова

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали постановщиков, которых хотели бы видеть в работе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

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Журанков: Скажу банально – Лори Николь.

Боброва: А я хочу Бенуа Ришо.

Журанков: Зависит не только от постановщика, а сколько от этого постановщика останется в программе.

Боброва: В этом сложность, если мы говорим о заграничных постановщиках.

Журанков: Школа Москвиной и Мишина – старая, проверенная временем, победная школа. И у неё есть как свои сильные стороны, так и свои шаблоны. И среди этих шаблонов, неудобно – упрощаем. Не очень получается дотягивать руку – не будем заставлять в зале хореографии по четыре часа её дотягивать, руку меняем. Потому что чуть-чуть в другом видится результат.

Не умаляю Настю с Сашей, они классные. Давайте без фамилий, неважно, кто будет постановщиком. Уверен, что Ирина Жук может им поставить классную программу.

Боброва: Предлагают Плишкина.

Журанков: Мне кажется Плишкин – не их постановщик или они не пара Плишкина. Уверен, что Авербух им может поставить классную программу. Я хочу, чтобы это была такая программа, и короткая, и произвольная, чтобы они выходили против крутых постановщиков и вообще им не проигрывали. Чтобы это были ребята, которые выглядели как в обалденном костюме во фраке, чтобы ребята звенели. А фамилия не важна.