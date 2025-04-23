Тарасова отказалась верить в домогательства тренера к 12-летней фигуристке

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась верить в домогательства тренера Константина Медовикова к 12-летней фигуристке Дарье Антоновой. Ее цитирует РИА Новости.

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«Я таких не знаю. На слово не верю», — заявила Тарасова.

Ранее о сексуальных домогательствах к девочке сообщила ее мать Татьяна Антонова. По ее словам, тренер лез фигуристке под майку, целовал в губы, трогал и кусал за грудь.

Позднее еще одна мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова заявила о домогательствах к дочери со стороны Медовикова. Тренер трогал спортсменку ниже пояса и за грудь.