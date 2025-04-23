Боброва назвала выступление украинского фигуриста на ЧМ «кринжем года»

Журналист Андрей Журанков и олимпийская чемпионка 2014 года в командном первенстве Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвали самые странные события в фигурном катании в прошедшем сезоне-2024/2025.

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Журанков. Кринж года на международке – третье место (танцоров) Фир и Гибсон на ЧМ.

Боброва. Украинский одиночник Иван Шмуратко на чемпионате мира, который ставил сам себе программу. Когда я это увидела, вообще не поняла, что увидела. Потом в комментариях люди тоже не поняли, что они включили. И турнир на Байкале.

Журанков. Леонтьева и Горелкин на «Русском вызове». Про Байкал соглашусь.