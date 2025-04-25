Обвинившую тренера в домогательствах мать фигуристки проверят органы опеки

Члены родительского комитета группы тренера по фигурному катанию Константина Медовикова обратились в органы опеки с целью проверить условия жизни, предоставляемые матерью 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, которая ранее заявила о домогательствах со стороны тренера к дочери.

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«На протяжении нескольких лет наши дети занимаются фигурным катанием у тренера Медовикова, вместе с нашими детьми у данного тренера около пяти лет занимается Антонова Дарья Сергеевна, матерью которой является Антонова Татьяна Ивановна. Антонова ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, допускает жестокое, грубое и унижающее человеческое достоинство обращение со своей дочерью. В частности, Антонова зациклена на достижении дочерью спортивных результатов в фигурном катании, стремиться сделать из неё чемпионку вопреки правам ребёнка и в ущерб её здоровью и развитию. Каждый будний день Антонова привозит свою дочь в спортивную школу к 8 часам утра и забирает лишь в 17-18 часов вечера, в результате чего ребёнок не посещает школу. Антонова не всегда даёт Даше с собой продукты питания или же деньги на их приобретение, в связи с чем ребёнок на протяжении всего дня находится голодной. Её подкармливают другие дети. По имеющейся у нас информации, мать специально морит Дашу голодом, чтобы она худела, что, по её мнению, позволит ребёнку успешнее тренироваться и выступать на соревнованиях. Антонова регулярно вмешивается в тренировочный процесс. В случае, если у дочери что-то не получается, Антонова, не стесняясь других лиц, регулярно устраивает скандалы, кричит на Дашу, используя нецензурную брань, оскорбляет её, может применить к ней физическую силу. В частности, она прилюдно избила дочь на спортивных сборах в Сочи в 2022 году. Аналогичная ситуация была в ледовом спортивном комплексе «Локомотив», когда она таскала ребёнка за волосы. Также была ситуация, когда у Даши на льду начались сильные судороги и мать увела её в раздевалку, где ребёнок плакал из-за сильных болей в ногах, вызванных судорогами. Однако мать вместо того, чтобы пожалеть и успокоить ребёнка, стала её хлестать по ногам. Она кричала, что ей неважно, что у Даши болит, и требовала, чтобы она встала и пошла дальше тренироваться. При этом она сунула ребёнку какие-то таблетки. Ребёнок на постоянной основе принимала таблетки во время тренировок. Даша всегда очень боится, что мама об этом узнает и накажет её. Кроме того, Антонова часто высказывала различные претензии тренеру Медовикову, что он в силу заикания плохо объясняет материал Даше и она из-за этого не может выполнять правильно элементы. Также она нелицеприятно отзывалась о других детях, занимающихся фигурным катанием, и винила тренера в том, что он, занимаясь с ними, отвлекается от по-настоящему перспективных детей и уделяет им недостаточно внимания. В сентябре 2024 года Антонова просила тренера Медовикова научить Дашу четверному прыжку к декабрю 2024 года, взамен она обещала оказать ему услуги сексуального характера», — написано в обращении, текст которого опубликовал ТАСС.

Сообщается, что данный документ уже был направлен уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка, уполномоченному по правам ребёнка в Новосибирской области, в отдел опеки и попечительства администрации Первомайского района Новосибирска и в управление по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии города.