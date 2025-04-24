Мама 13-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера к дочери

Мама 13-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера Медовикова к дочери.

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Ранее Юлия Хохлова сообщала, что подала на Константина Медовикова заявление в правоохранительные органы, но затем согласилась отказаться от наиболее серьезных обвинений – в обмен на компенсацию расходов на психолога и сборы.

При этом в заявлении Хохловой осталась информация о неуместных прикосновениях, а также о том, что тренер мог назвать ребенка «сексуальным».