Мама 13-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера к дочери

Мать 13-летней фигуристки Хохловой: «Дочка говорила, что Медовиков лезет обниматься, позволяет себе неоднозначные высказывания – например, назвал ее сексуальной»
Мама 13-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера Медовикова к дочери.
Ранее Юлия Хохлова сообщала, что подала на Константина Медовикова заявление в правоохранительные органы, но затем согласилась отказаться от наиболее серьезных обвинений – в обмен на компенсацию расходов на психолога и сборы.
При этом в заявлении Хохловой осталась информация о неуместных прикосновениях, а также о том, что тренер мог назвать ребенка «сексуальным».
«Два дня мы с дочкой спорили. Я говорила, может, он прыжок показывал или еще что-то? Но дочка сказала, что он просто лезет обниматься и рука соскальзывает. И еще позволяет себе неоднозначные высказывания – например, называет 13-летнюю дочь «сексуальной». Дело на него тогда не завели за недостатком обоснований. Не хватило того, что было убрано во время составления заявления. Жалею ли, что согласилась смягчить? Пожалела. Но теперь уже сделано, поздно. Видимо, годы совместной работы с этим тренером вызвали во мне слабинку. Но сейчас мы с адвокатом собираемся идти в следственный комитет и доводить дело до конца. Какой совет дать другим родителям, чтобы обезопасить себя и ребенка от подобных ситуаций? Конечно, с тренером-женщиной намного спокойнее, когда у тебя ребенок – девочка. С мужчиной сложнее. Даже доверительные отношения с ребенком во время подросткового периода могут не помочь. Посоветую работать с психологом, как мы. У нас, благо, все длилось не годами, мы распознали неладное на относительно ранней стадии. Если видите, что что-то не так с ребенком – идите к психологу, не жалейте этих денег. Особенно если ребенок вдруг стал замкнутым», – сказала Хохлова.