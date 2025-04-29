В ISU серьезно относятся к обвинениям в адрес экс-тренера фигуристки Жилиной Розанова
Международный союз конькобежцев (ISU) высказалась по поводу заявлений Вероники Жилиной о домогательствах со стороны Сергея Розанова, которые, по словам стороны фигуристки, случались, когда ей было 11 лет.
«ISU глубоко обеспокоен недавними заявлениями российской фигуристки Вероники Жилиной относительно предполагаемого неправомерного поведения тренера Сергея Розанова. ISU крайне серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или ненадлежащем поведении. Если обвинения подтвердятся, ISU примет все соответствующие дисциплинарные меры в соответствии с правилами союза и в координации с заинтересованными национальными федерациями. В свете этих обвинений ISU подходит к вопросу с твердым обязательством соблюдать конфиденциальность и с уважением к пожеланиям и состоянию фигуристки", — приводит слова ISU ТАСС.