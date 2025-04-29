В ISU серьезно относятся к обвинениям в адрес экс-тренера фигуристки Жилиной Розанова

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Международный союз конькобежцев (ISU) высказалась по поводу заявлений Вероники Жилиной о домогательствах со стороны Сергея Розанова, которые, по словам стороны фигуристки, случались, когда ей было 11 лет.

В ISU серьезно относятся к обвинениям в адрес экс-тренера фигуристки Жилиной
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«ISU глубоко обеспокоен недавними заявлениями российской фигуристки Вероники Жилиной относительно предполагаемого неправомерного поведения тренера Сергея Розанова. ISU крайне серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или ненадлежащем поведении. Если обвинения подтвердятся, ISU примет все соответствующие дисциплинарные меры в соответствии с правилами союза и в координации с заинтересованными национальными федерациями. В свете этих обвинений ISU подходит к вопросу с твердым обязательством соблюдать конфиденциальность и с уважением к пожеланиям и состоянию фигуристки", — приводит слова ISU ТАСС.

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