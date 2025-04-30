Тарасова рассказала, от чего зависит возвращение Валиевой в спорт

Татьяна Тарасова рассказала, от чего зависит возвращение Камилы Валиевой в спорт.

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Сейчас российская фигуристка Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится в декабре 2025-го.

– Возвращение Валиевой? Она сама должна решить, выступать ей или нет. Мало ли, что мне хотелось бы – главное, чтобы Камила сама хотела вернуться. Как Валиева решит, так и будет.

Это она должна чувствовать возможность вернуться. Тут много факторов: если Камила захочет, если будет в порядке, если ничего у нее не будет болеть, если она будет в хорошем для работы весе. Так что тут важно не только желание, а возможность.

Думаю, если у Валиевой будет возможность вернуться, то будет и желание. Она очень хорошо работает у Татьяны Навки в шоу. Я сама это видела. И люди очень хорошо принимают Камилу.

– Вам не хватало Валиевой на официальных соревнованиях?

– Не могу сказать, что это так, потому что мы все знаем, почему она не на соревнованиях. Я же не мечтатель какой-то, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.