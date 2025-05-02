«Нас никто не ждет»: Тарасова о российских фигуристах на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российским фигуристам тяжело придется на зимних Олимпийских играх — 2026 из-за долгого отсутствия на международной арене. Ее слова приводит Sport24.

«Конечно, у нас есть фигуристы, способные завоевать олимпийское золото. Не буду называть имена, но им будет очень тяжело. Мы много лет не выступали, будем без судей и нас никто не ждет. На Олимпиаде нам будет очень тяжело. Мы туда точно попадем, но по одному человеку в каждом виде», — заявила Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. В фигурном катании Россия теперь имеет по одной квоте в каждом виде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.