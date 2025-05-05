Медведева показала фото в обтягивающем платье

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала новую фотографию.

© Соцсети

На снимке спортсменка позирует в черном обтягивающем платье. Она написала, что снимок был сделан в апреле. Пост собрал более 40 тысяч лайков.

© Соцсети

Ранее Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после. Фигуристка заявила, что в данный момент зарабатывает намного больше, чем во время карьеры.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.