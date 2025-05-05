Трусова показала кадры с первого шоу, где она была беременна

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала кадры с первого шоу после того, как девушка узнала о своей беременности.

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«Вспомнила, что записала видео перед выходом на лёд. Честно, мне было очень страшно! Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало! Интересно, как меняется сознание женщины, когда она понимает, что теперь не одна! Что теперь в её теле развивается новая жизнь!» — написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Слухи о беременности девушки появились в январе текущего года. Игнатовы объявили о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ. Пол будущего ребёнка супруги оставили в тайне.

Впоследствии прошло гендер-пати, на котором будущие родители узнали пол своего ребёнка. Они ждут мальчика.