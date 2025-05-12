Авербух оценил Медведеву и Загитову в роли ведущих «Ледникового периода».

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– В «Ледниковом периоде» ты снимаешь с поста ведущей Загитову и ставишь на ее место Медведеву. И понятно, что на фоне всех этих соперничеств это, конечно, создает дополнительную ценность для зрителя. Ты так об этом думал?

– Я вас разочарую. Когда вы крутитесь вокруг одной истории, вам кажется, что весь мир крутится. Но мир не крутится так.

Во-первых, Алиночка прекрасная, подхватила нас. Мы в плане хайпа заинтересованы в человеке, которые еще это не пробовал, и представить его в новом амплуа. Именно так пришла Алина. В этом был интерес: Алина ведет, Женя катается, как они берут интервью, почему Алину поставили ведущей, а Женю кататься...

В этом сезоне приняли решение, что Женя будет вести. Она в этом прибавила, у нее своя программа, она хороший интервьюер. Сказать, что это было просчитано – нет. Я спросил Алину: будешь кататься? Она сказала: нет. Вот где был бы хайп, если бы Алина каталась в паре.

Ведущий – это только ведущий. Для меня интереснее, когда ты катаешься на коньках, в паре, в новом характере, когда тебя видят по-другому.

– Как продюсер объясни, чем Медведева для этого телесезона лучше Загитовой?

– Точно не буду говорить, кто лучше, можешь меня расстреливать здесь. Женя очень сильно прибавила. Это народный «Ледниковый», Женя прекрасно общается. Мы сотрудничаем очень много, она в моей команде. Но решение по ведению, все участники утверждаются Первым каналом.

– Но ты предложил Женю?

– Я предложил Женю.

– Ты знаешь, что в интернете можно найти словарь ляпов и оговорок Алины Загитовой. Скажи как продюсер, вы пытались с этим бороться командой?

– Вообще, я считаю, что это очень мило, заставляет о себе говорить. Мы все-таки дублем пишем, поэтому оговорки убираем. Наша задача – выделиться, тем более у Алины это получается очень органично, – сказал хореограф, продюсер Илья Авербух в интервью на ютуб-канале Ксении Собчак.