Рудковская рассказала об отношении сына к фигурному катанию

Яна Рудковская заявила, что ее сын Александр искренне любит фигурное катание.

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Ранее на странице Саши Плющенко было опубликовано видео того, как он исполняет тройной тулуп вместе с отцом – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Видео сопровождала подпись:

«Кто из титулованных или просто известных фигуристов может повторить? Со своим ребенком сделать параллельный тройной прыжок?»

На этот пост отреагировал телеграм-канал «Светский интроверт»:

«Яна Рудковская продолжает не щадить психику своего сына и репостит в его аккаунт крайне сомнительные комплименты <...> Может, просто ни у кого из известных фигуристов нет желания превратить жизнь своего чада в бесконечный поток пристального и неприятного внимания и оставить его без выбора того, чем он хочет заниматься?»