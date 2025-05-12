Российский фигурист намерен перейти в команду Узбекистана

Российский фигурист Иван Попов собирается перейти в Узбекистан.

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Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Вопрос перехода 20-летнего спортсмена будет рассмотрен на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), который пройдет во вторник. Отмечается, что в данном случае «все должно решиться положительно».

Попов тренируется под руководством Ирины Смирновой.

В сезоне-2024/25 фигурист занял 8-е место на чемпионате России, в финале Гран-при также стал восьмым. Он становился призером чемпионата России по прыжкам в командном зачете, брал призы и на других внутрироссийских стартах.