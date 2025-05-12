Татьяна Тарасова призналась, что нервничает перед заседанием совета ISU.

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Сегодня совет Международного союза конькобежцев (ISU) может назвать имена российских фигуристов, которые в нейтральном статусе примут участие в олимпийской квалификации.

Когда ISU окончательно определится, он должен опубликовать списки фигуристов на своем официальном сайте. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила имена кандидатов на нейтральный статус еще в феврале, но не разглашала их.

«Ничего хорошего не жду, нервничаю. Чего нам ждать, если это все незаконно и нет таких правил. Едут только те, кто им мил. Это называется преступлением», – сказала заслуженный тренер СССР.