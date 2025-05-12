Тарасова о заседании совета ISU: «Ничего хорошего не жду, все это незаконно. Какие-то чужие люди отстраняют нас или решают, кого пускать на Олимпиаду»

Sports.ru

Татьяна Тарасова призналась, что нервничает перед заседанием совета ISU.

Тарасова призналась, что нервничает перед заседанием совета ISU
© Sports.ru

Сегодня совет Международного союза конькобежцев (ISU) может назвать имена российских фигуристов, которые в нейтральном статусе примут участие в олимпийской квалификации.

Когда ISU окончательно определится, он должен опубликовать списки фигуристов на своем официальном сайте. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила имена кандидатов на нейтральный статус еще в феврале, но не разглашала их.

«Ничего хорошего не жду, нервничаю. Чего нам ждать, если это все незаконно и нет таких правил. Едут только те, кто им мил. Это называется преступлением», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Вообще интересная вещь. У нас как-то по-новому Олимпиада проводится? Откуда могли появиться все эти правила о допуске спортсменов? Почему они применяются только к нам? Это само по себе несправедливо и неправильно. Какие-то чужие люди отстраняют нас или решают, кого пускать на Олимпиаду. Это ведь нигде не записано, чего они добиваются?» – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».
Фигурное катание