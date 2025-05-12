Тарасова о заседании совета ISU: «Ничего хорошего не жду, все это незаконно. Какие-то чужие люди отстраняют нас или решают, кого пускать на Олимпиаду»
Татьяна Тарасова призналась, что нервничает перед заседанием совета ISU.
Сегодня совет Международного союза конькобежцев (ISU) может назвать имена российских фигуристов, которые в нейтральном статусе примут участие в олимпийской квалификации.
Когда ISU окончательно определится, он должен опубликовать списки фигуристов на своем официальном сайте. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила имена кандидатов на нейтральный статус еще в феврале, но не разглашала их.
«Ничего хорошего не жду, нервничаю. Чего нам ждать, если это все незаконно и нет таких правил. Едут только те, кто им мил. Это называется преступлением», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Вообще интересная вещь. У нас как-то по-новому Олимпиада проводится? Откуда могли появиться все эти правила о допуске спортсменов? Почему они применяются только к нам? Это само по себе несправедливо и неправильно. Какие-то чужие люди отстраняют нас или решают, кого пускать на Олимпиаду. Это ведь нигде не записано, чего они добиваются?» – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».