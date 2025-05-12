ISU не будет комментировать решения, которые ожидаются по россиянам

Пресс‑служба Международного союза конькобежцев (ISU) в ответ на запрос «Матч ТВ» заявила, что в организации не станут комментировать решения, которые ожидаются по индивидуальным нейтральным спортсменам.

Ранее сообщалось, что совет ISU может принять решение по спискам россиян на отбор к Олимпийским играм 9 мая. Однако в этот день никаких итогов опубликовано не было.

— Заседание совета ISU запланировано на сегодня. ISU не будет комментировать решения, которые ожидаются относительно индивидуальных нейтральных спортсменов. Любые такие решения будут опубликованы в соответствующее время, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе ISU.

Как ранее сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией, решение по допуску конкретных спортсменов, на которых федерации подавали списки, пока не принято и должно быть утверждено советом ISU. Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России уже отправили списки на утверждение в ISU.

В декабре прошлого года ISU разрешил россиянам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Олимпиада 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо пройдет 6–26 февраля.