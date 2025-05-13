В Южной Корее отменили отстранение двух фигуристок по делу о домогательствах.

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Союз конькобежцев страны заявил, что снял ограничения с Хэ Ин Ли, а также с Ю Ен. Теперь они могут вернуться к соревнованиям.

В прошлом году Хэ Ин Ли обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему фигуристу во время тренировочных сборов и дисквалифицировали на три года.

В то же время Ю Ен обвинялась в том, что сделала интимное фото Хэ Ин Ли и показала снимок тому же фигуристу-юниору. Ю Ен получила отстранение на год.

Позже обе фигуристки, которым на данный момент исполнилось по 20 лет, обжаловали санкции в суде и добились приостановки дисквалификаций. Южнокорейский союз конькобежцев по итогам решений арбитров полностью восстановил статус Хэ Ин Ли и Ю Ен.

Хэ Ин Ли – серебряный призер чемпионата мира-2023. Ю Ен является чемпионкой Юношеских олимпийских игр и серебряным призером чемпионата четырех континентов 2020 года.