Фигуристка Тютюнина вернулась в группу Жулина

Фигуристка Софья Тютюнина, пробовавшая встать в пару с Артемом Фроловым в группе Дениса Самохина, вернулась в группу Александра Жулина. Об этом ТАСС сообщил Жулин.

Тютюнина ранее выступала с Александром Шустицким, потом перешла к Жулину, где тренировалась и выступала сначала с Андреем Багиным, затем - с Матвеем Грачевым. В феврале она начала работать с Фроловым в группе Дениса Самохина, но через полтора месяца пара распалась.

"Софья Тютюнина вернулась в нашу группу, - сообщил Жулин. - Ищем ей нового партнера, пока прогресса в этом вопросе нет. Также без пары сейчас и Елизавета Шанаева, которая по-прежнему в нашей команде".

Шанаева пробовала встать в пару с Евгением Артющенко, до этого она каталась с Павлом Дроздом.