Фигуристка Загитова зачитала рэп

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зачитала стихотворение из своего шоу и поделилась видео в своем Telegram-канале.

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Загитова зачитала произведение как рэп под музыку:

«Давай не бойся, делай шаг навстречу, Мир перевернется, если хочет человек. На темном небе мы руками разгоняем тучи, Не слушай тех, кто говорит, что серым было лучше. Эти хмурые лица в этой глупой системе, Но все случится, если ты просто поверишь. Все наяву, это не сон, Пора выбрать цвет своих парусов».

Ледовое шоу «Ассоль» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса», которое позиционируется как рок-мюзикл на льду, пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. Загитова выступает генеральным продюсером, а также исполнит главную женскую роль.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.