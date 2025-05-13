ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты до участия в ОИ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду. Об этом сообщается из релиза организации.

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Конкретные имена не оглашают. Но, согласно нескольким источникам, первыми были заявлены в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах — Александра Степанова/Иван Букин.

«Хотя заявки были поданы для всех дисциплин и дистанций, открытых для участия нейтральных спортсменов, не все прошли строгую проверку. Соответственно, их назначенные замены также были признаны несоответствующими, поскольку замена разрешена только в случае травмы, а не по причине несоответствия. Следовательно, есть некоторые дисциплины или дистанции, в которых не будет участвовать ни один фигурист в нейтральном статусе», — приводит слова пресс-службы ISU ТАСС.

Ранее нейтральный статус выдали всем поданным фигуристам в женском и мужском одиночном катании.